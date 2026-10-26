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San Luis Capital, el cuarto nacional en percepción de eficacia

El Municipio supera el promedio nacional de percepción de eficacia

Por Redacción

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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San Luis Capital, el cuarto nacional en percepción de eficacia
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      El Gobierno Municipal de San Luis Capital, que encabeza el Alcalde Enrique Galindo, ocupa el cuarto lugar nacional entre las ciudades capitales en percepción de eficacia para resolver los problemas de la ciudad, de acuerdo con los resultados del tercer trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Los resultados de la encuesta colocan al Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, 36.1 por ciento por encima del promedio registrado en las 91 ciudades evaluadas en el país, en un indicador que mide la percepción ciudadana sobre la capacidad de las autoridades para atender y resolver las problemáticas de su entorno urbano.

      Esta posición nacional refleja la valoración de la ciudadanía sobre la eficacia del Gobierno de la Capital y su capacidad para responder a los retos de San Luis Potosí.

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