San Luis enfrenta alto rezago educativo

Siete de cada 10 personas no terminó bachillerato y la mitad abandonó la universidad

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
San Luis enfrenta alto rezago educativo

San Luis Potosí enfrenta un alto rezago educativo: cerca de siete de cada diez personas no completó el bachillerato y casi la mitad abandonó la universidad antes de titularse. Para atender esta situación, autoridades educativas y organizaciones civiles lanzaron un programa que permite a jóvenes y adultos terminar sus estudios o titularse a partir de la experiencia laboral que ya poseen.

El esquema, impulsado por Red Educativa México, se basa en el reconocimiento de conocimientos adquiridos de manera práctica, conforme al Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los participantes reciben acompañamiento de docentes y pasan por un proceso de evaluación que puede durar entre seis y siete meses, al final del cual obtienen su certificación oficial.

“El objetivo es abrir caminos educativos para quienes no pueden integrarse a un modelo tradicional, pero buscan un documento que respalde su preparación y experiencia”, explicó Karen Fabián, representante de la organización.

El programa contempla carreras como Administración, Derecho, Pedagogía, Contabilidad, Ciencias de la Comunicación, Educación Preescolar e Ingenierías en Sistemas e Industrial.

Los requisitos para incorporarse varían según el nivel: para bachillerato, los aspirantes deben tener al menos 18 años y certificado de secundaria; para licenciatura, se requiere ser mayor de 25 años, contar con certificado de bachillerato y acreditar al menos tres años de experiencia laboral relacionada con la carrera.

“Este modelo atiende a quienes difícilmente pueden regresar a un esquema educativo tradicional, pero que desean concluir sus estudios y mejorar sus oportunidades laborales”, añadió.

