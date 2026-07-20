Son padres o madres el 90% de PPL
San Luis se ubica como la entidad líder en el parámetro, revela el Inegi
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El 89.7 por ciento de las personas privadas de la libertad, internadas en los centros penitenciarios estatales de San Luis Potosí hasta el año pasado, tienen hijos o hijas, es decir, nueve de cada 10 internos son padres o madres.
San Luis Potosí destaca en porcentaje de internos con hijos
Con este porcentaje, la entidad potosina se posicionó como el estado del país donde las personas prisioneras, son las de mayor porcentaje que son papás o mamás.
En el 2025, el corte de personas privadas de la libertad (PPL) fue de 4 mil 604 internos, 272 mujeres y 4 mil 332 hombres, expuso el informe de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEF-E) 2026.
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Detalles sobre población carcelaria y características
A su vez, el 10.3 por ciento manifestó no tener hijos e hijas, subrayó el reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Para el caso de la población carcelaria femenina, el 87.5 por ciento tiene hijos o hijas y el 12.5 por ciento no tiene vástagos; y en los internos, el 89.9 por ciento tiene hijos o hijas y el 10.1 por ciento dijo no tener.
Precisó que el 4.8 por ciento de las personas internas pertenecen a algún pueblo indígena, el 1.0 % con alguna discapacidad y el 0.02 por ciento perteneciente a la población afromexicana o afrodescendiente.
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