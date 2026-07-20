logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Fotogalería

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Son padres o madres el 90% de PPL

San Luis se ubica como la entidad líder en el parámetro, revela el Inegi

Por Rubén Pacheco

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
A
Son padres o madres el 90% de PPL
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El 89.7 por ciento de las personas privadas de la libertad, internadas en los centros penitenciarios estatales de San Luis Potosí hasta el año pasado, tienen hijos o hijas, es decir, nueve de cada 10 internos son padres o madres.

      San Luis Potosí destaca en porcentaje de internos con hijos

      Con este porcentaje, la entidad potosina se posicionó como el estado del país donde las personas prisioneras, son las de mayor porcentaje que son papás o mamás.

      En el 2025, el corte de personas privadas de la libertad (PPL) fue de 4 mil 604 internos, 272 mujeres y 4 mil 332 hombres, expuso el informe de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEF-E) 2026.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles sobre población carcelaria y características

      A su vez, el 10.3 por ciento manifestó no tener hijos e hijas, subrayó el reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Para el caso de la población carcelaria femenina, el 87.5 por ciento tiene hijos o hijas y el 12.5 por ciento no tiene vástagos; y en los internos, el 89.9 por ciento tiene hijos o hijas y el 10.1 por ciento dijo no tener.

      Precisó que el 4.8 por ciento de las personas internas pertenecen a algún pueblo indígena, el 1.0 % con alguna discapacidad y el 0.02 por ciento perteneciente a la población afromexicana o afrodescendiente.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        De 3, solo un docente fue dado de baja por abuso sexual en Cobach
        De 3, solo un docente fue dado de baja por abuso sexual en Cobach

        De 3, solo un docente fue dado de baja por abuso sexual en Cobach

        SLP

        Rubén Pacheco

        La institución aseguró que el resto de las investigaciones corresponde a la Fiscalía General del Estado

        Colsan regulará el uso de IA en sus posgrados
        Colsan regulará el uso de IA en sus posgrados

        Colsan regulará el uso de IA en sus posgrados

        SLP

        Rubén Pacheco

        David Eduardo Vázquez Salguero destaca la importancia de normar y regular el uso ético de la IA.

        Detiene la Guardia Civil a 262 personas en una semana
        Detiene la Guardia Civil a 262 personas en una semana

        Detiene la Guardia Civil a 262 personas en una semana

        SLP

        Redacción

        En los operativos también fueron recuperados 33 vehículos y asegurados casi cinco kilogramos de marihuana

        Mujeres participan en el mundo troquero
        Mujeres participan en el mundo troquero

        Mujeres participan en el mundo troquero

        SLP

        Flor Martínez

        La intención es formar clubes, con participantes de distintos estados del país