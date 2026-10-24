Proponen nacionalidad única para gubernatura y alcaldes
Deben de renunciar a otra antes de registrarse, plantea Morena
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Quienes aspiren a gobernar San Luis Potosí o alguno de sus municipios tendrían que tener únicamente la nacionalidad mexicana y renunciar a cualquier otra antes de registrarse, así lo plantea una iniciativa del diputado de Morena, Carlos Artemio Arreola Mallol, que también restringe el uso de documentos de identidad extranjeros y el acceso a la protección diplomática de otro estado.
Propuesta para nacionalidad única en cargos públicos
La propuesta busca reformar el Artículo 73 y adicionar disposiciones a los artículos 73 y 117 de la Constitución estatal. Quienes ocupen estos cargos no podrían adquirir otra nacionalidad, invocar una distinta ante autoridades extranjeras, ejercer derechos políticos en otro estado ni acogerse a su protección diplomática. La medida no aplicaría a quienes ya ejerzan estos cargos cuando entre en vigor el decreto.
Argumentos y justificación de la iniciativa
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Arreola argumenta que la soberanía reside en el pueblo, conforme al artículo 39 constitucional, y sostiene que la lealtad de quien encabeza un Poder Ejecutivo "no admite matices". Justifica la restricción por las facultades que concentran estos cargos, como la dirección política, el mando de la fuerza pública, la protección civil y el manejo de la hacienda pública.
La iniciativa busca armonizar la Constitución local con la reforma federal a los artículos 82, 116 y 122, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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