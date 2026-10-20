Revisará alcaldía impacto de reforma federal al predial
Investigarán si hay riesgo de que actualización de valores afecte de manera local
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El Ayuntamiento de San Luis Potosí ya analiza las posibles afectaciones de la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada por el Senado, ante el riesgo de que la actualización de los valores de los inmuebles se traduzca en incrementos del impuesto predial.
Acciones de la autoridad
El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló en entrevista que solicitó al área de Catastro estudiar puntualmente los alcances de la legislación y dimensionar sus posibles efectos para el municipio. Aseguró que la intención de su gobierno es evitar modificaciones al valor catastral de las propiedades y al impuesto predial, mientras se prepara la Ley de Ingresos para 2027.
La reforma, respaldada por la bancada potosina del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue aprobada en el Senado con 69 votos a favor y 32 en contra. Aunque no establece un aumento automático del predial, promueve la actualización permanente de los registros catastrales para que los valores de los inmuebles reflejen progresivamente su precio en el mercado, lo que podría elevar la carga fiscal de los propietarios.
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Propuesta de ingresos y tarifas municipales
Galindo Ceballos aseveró que la propuesta de ingresos para 2027 contempla mantener sin incrementos los impuestos, derechos y aprovechamientos municipales, al considerar que será el último año de su administración y que la prioridad será consolidar los programas existentes.
El alcalde precisó que algunos conceptos están sujetos a ajustes vinculados con la inflación, pero sostuvo que no se prevén aumentos adicionales en el resto de los cobros municipales.
Respecto a los servicios cuya tarifa depende de otras instancias, como el agua, el alcalde señaló que también pidió evitar incrementos extras.
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