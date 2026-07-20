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Todo listo para el Congreso Nacional Juvenil

Por Martín Rodríguez

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Todo listo para el Congreso Nacional Juvenil
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      Perfiles como el nuncio apostólico Joseph Spiteri, el arzobispo de Tulancingo Óscar Roberto Domínguez, el secretario de la Sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares del Dicasterio para la Evangelización Fortunatus Nwachukwu y el sacerdote influencer de la Diócesis de Monterrey José Juan Montalvo "Padre Borre", ya están listos para iniciar este jueves con actividades religiosas, conferencias magistrales y pláticas y talleres, en el Congreso Nacional Juvenil Misionero, evento que esta vez se desarrolla en San Luis Potosí.

      El jueves, los jóvenes inscritos al Congreso Nacional Juvenil tendrán acceso a una conferencia magistral que pronunciará el presbítero Rubén Pérez Ortiz, acerca de la riqueza de las entrañas de la Tierra.

      El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe encabezará una misa. Le seguirá un festival cultural y misionero. Los participantes recibirán indicaciones acerca de su hospedaje.

      El viernes a las 9 de la mañana, la actividad inicia con una misa del secretario de la sección primera de evangelización de la iglesia católica.

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