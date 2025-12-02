Se capacitan en SLP, bomberos de Uruguay

Un grupo de 21 bomberos de Uruguay se capacitan en el Colegio de Bomberos de San Luis Potosí para certificarse en nuevas herramientas y normativas para la atención pronta de emergencias en servicios aeroportuarios.

Víctor Mello, comisario mayor comandante de Bomberos Especializados de Uruguay explicó que unos segundos pueden ser un abismo para un accidente aéreo y por eso consideró que se debe trabajar a fondo en planes y programas de prevención, ya ha ocurrido en aquel país donde lo más frecuente son despistes, pero es raro que se registre una tragedia mayor con una aeronave.

Explicó que los bomberos uruguayos se capacitan cada año, pero en el caso de San Luis Potosí ya llevan 10 años en cursos de actualización, y es a partir de ellos que toman las decisiones para la compra de equipos de avanzada y para intervención en el caso de diversos siniestros.

Sin embargo, también se les ha instruido como grupos especializados para la atención de emergencias en aeropuertos y es así como ellos mismos van adquiriendo conocimientos y herramientas para atender cualquier emergencia que se presente en aeropuertos.

Dijo que en el caso de Uruguay es rarísimo que ocurra un incidente aéreo de graves consecuencias, puesto que hasta ahora lo que ha sucedido es que los incidentes se presentan con mayor frecuencia con aeronaves que se despistan o que sufren alguna falla mecánica dentro del propio lugar.

Agregó que un segundo puede ser vital para el rescate de personas en un accidente aéreo, y precisamente por eso, los bomberos se capacitan en tareas de reacción inmediata, pero también en labores de prevención que ayudan a trabajar con los operadores de los aeropuertos en materia de mantenimiento, prevención

y reacción.