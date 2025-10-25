Se desquicia el tráfico a la altura del Colegio Montreal
Sobre la lateral de la carretera a Rioverde, a la altura del Colegio Montreal, debido al estacionamiento en doble fila de vehículos durante los horarios de entrada y salida de clases de este plantel educativo, se continúa generando un congestionamiento vial en la zona, sumado a la actividad de una empresa de transportes que de igual manera influye en el tráfico.
De acuerdo con los reportes ciudadanos, los conductores que acuden a dejar o recoger a sus hijos detienen sus unidades en el carril de baja velocidad, lo que provoca cuellos de botella y largas filas de vehículos, afectando a quienes transitan por esta arteria.
En la vialidad se observan vehículos particulares detenidos a lo largo de varios metros, sin presencia de elementos de Tránsito Vial, pese a ser una zona con flujo constante y de alto riesgo para peatones y motociclistas.
Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que el problema se repite a diario y se intensifica en horarios pico, principalmente entre las 7:00 y 8:00 de la mañana, así como entre las 13:00 y 14:30 horas, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades municipales para implementar operativos de ordenamiento vial y evitar posibles accidentes.
Del otro extremo, la situación es similar debido a las obras de construcción del puente elevado en la intersección de la Carretera a Rioverde y Periférico Oriente y por las actividades de empresas particulares de transporte que, derivado de las maniobras y entrada de camiones, también originan el congestionamiento.
