Se elevan 12% los casos de Parkinson en San Luis Potosí

La entidad potosina registra un aumento del 12 por ciento en la detección de personas con enfermedad de Parkinson en lo que va del 2026, respecto del mismo período del año pasado.

El año pasado, los Servicios de Salud de San Luis Potosí lograron identificar a 59 personas con este padecimiento, definido como un trastorno del movimiento del sistema nervioso que empeora con el paso del tiempo.

En contraste, en casi siete meses del 2026 el sistema sanitario estatal diagnosticó a 66 pacientes, de ellos 41 son hombres y 25 son mujeres, de acuerdo con el informe epidémico semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

Es decir, al cotejar los datos significó la atención de siete casos más, equivalente a un alza del 12 por ciento.

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De acuerdo con un estudio interno del Consejo Estatal de Población (Coespo), en el 2024 se incrementó entre las personas adultas mayores la incidencia de enfermedades como Alzheimer, Parkinson y demencia.

Entre otros síntomas, la afección se puede caracterizar por la falta de expresividad de la cara, rigidez muscular y pérdida del equilibrio; cambios en el habla y la escritura, el poder comunicarse de manera suave o muy rápidamente, incluso puede dudar en hablar, advierte la Secretaría

de Salud.