logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se elevan 12% los casos de Parkinson en San Luis Potosí

Los Servicios de Salud reportan incremento en incidencia

Por Rubén Pacheco

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Se elevan 12% los casos de Parkinson en San Luis Potosí

La entidad potosina registra un aumento del 12 por ciento en la detección de personas con enfermedad de Parkinson en lo que va del 2026, respecto del mismo período del año pasado.

El año pasado, los Servicios de Salud de San Luis Potosí lograron identificar a 59 personas con este padecimiento, definido como un trastorno del movimiento del sistema nervioso que empeora con el paso del tiempo. 

En contraste, en casi siete meses del 2026 el sistema sanitario estatal diagnosticó a 66 pacientes, de ellos 41 son hombres y 25 son mujeres, de acuerdo con el informe epidémico semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

Es decir, al cotejar los datos significó la atención de siete casos más, equivalente a un alza del 12 por ciento. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con un estudio interno del Consejo Estatal de Población (Coespo), en el 2024 se incrementó entre las personas adultas mayores la incidencia de enfermedades como Alzheimer, Parkinson y demencia. 

Entre otros síntomas, la afección se puede caracterizar por la falta de expresividad de la cara, rigidez muscular y pérdida del equilibrio; cambios en el habla y la escritura, el poder comunicarse de manera suave o muy rápidamente, incluso puede dudar en hablar, advierte la Secretaría 

de Salud.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

No hay coordinación con Gobierno, reconoce EGC
No hay coordinación con Gobierno, reconoce EGC

No hay coordinación con Gobierno, reconoce EGC

SLP

Rolando Morales

Próceres católicos deben ser ejemplo para la juventud
Próceres católicos deben ser ejemplo para la juventud

Próceres católicos deben ser ejemplo para la juventud

SLP

Martín Rodríguez

Descartan existencia de puntos ilegales para permisos de circulación
Descartan existencia de puntos ilegales para permisos de circulación

Descartan existencia de puntos ilegales para permisos de circulación

SLP

Samuel Moreno

La GCM, de Soledad confirma que el municipio está exento de esta práctica

Limitada, colaboración con FGR en tráfico de “huachicol”: fiscal
Limitada, colaboración con FGR en tráfico de “huachicol”: fiscal

Limitada, colaboración con FGR en tráfico de “huachicol”: fiscal

SLP

Rubén Pacheco