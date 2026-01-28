Se han robado 150 camiones de carga: UUZI

Con independencia del estatus o seguimiento, habría hasta 150 robos de camiones o mercancías provenientes de las empresas, de las cuales, por lo menos en 109 casos hay registro oficial, pero se sabe que hay una cifra negra de delitos que no fueron denunciados, informaron Jorge Jaramillo Bahena, líder del Comité de Seguridad de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) y el presidente del organismo empresarial, Mario González Martínez.

Mario González informó que la mayor parte de la incidencia de robos se da contra unidades cargadas de chatarra, y entre los productos terminados, electrodomésticos, alimentos preparados y llantas.

Informó el dirigente industrial que algunas de las empresas están trabajando con su seguridad privada para disminuir el índice de robos o en su caso, trabajar en la posible detención de quienes los cometen.

Jorge Jaramillo aseguró que hay una cifra muy baja de robos al autotransporte que no pasa a manos del Ministerio Público, porque es necesario formular la denuncia para hacer valer las pólizas de seguros.

Por su parte, la Guardia Nacional ubicó algunos casos de robos que ocurren en el interior de las empresas, y ello se refiere a la intervención de delincuentes que dentro de las fábricas, hacen lo necesario para desmantelar instalaciones o en su caso para llevarse insumos o productos terminados.