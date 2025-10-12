Se multiplican robos cerca del panteón

Residentes de la cabecera de Villa de Pozos pidieron a la Guardia Civil Municipal reforzar la vigilancia en el sector del viejo panteón municipal y sus cercanías, pues a últimas fechas se han registrado asaltos a transeúntes y robos de vehículos menores como bicicletas y motocicletas.

La presencia policial se pide, sobre todo, en horario nocturno cuando se registra la vuelta de trabajadores a sus respectivos domicilios.

De acuerdo con la queja de habitantes de la zona, quienes se dedican a asaltar eligen a personas consideradas “vulnerables”, como adolescentes, mujeres solas o con hijos pequeños y personas adultas mayores. Pocas veces abordan a hombres o grupos que consideran que pueden hacerles frente o eludir rápidamente la situación.

La semana pasada, uno de los afectados fue el tripulante de una motocicleta que, de un momento a otro se vio privado de su medio de transporte.

El viernes pasado, el gobierno de Pozos informó de trabajos de limpieza y rehabilitación al interior del panteón municipal en preparación de las festividades de Día de Muertos, pero las y los vecinos cercanos al camposanto pidieron que también se haga una evaluación de las condiciones de seguridad en los alrededores del sitio.