Asegura Finanzas que puede pagar quirografarios

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Existe liquidez para cubrir los adeudos por 3 mil 300 millones de pesos con tres bancos en un lapso de entre cuatro y cinco meses, a partir de la programación financiera que considera las variaciones que registran las participaciones federales a lo largo del año, afirmó la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Participaciones federales y su impacto en las finanzas estatales

Pese al argumento oficial, por segundo mes consecutivo, en abril pasado las participaciones federales enviadas al estado registraron una baja con respecto a 2025, lo que amplió la reducción financiera de 3.1 por ciento a 5.1 por ciento, reveló un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este lunes se dio a conocer que la administración gallardista deberá cubrir un promedio mensual variable estimado de 825 millones de pesos, considerando que el plazo para saldar cuatro de cinco empréstitos solicitados a finales del 2025, es el próximo 9 de diciembre.

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Estrategia financiera y uso de créditos de corto plazo

La dependencia estatal alegó que la estrategia de liquidez aplicada hasta el momento se ajusta conforme avanza el ejercicio presupuestal, lo que permite administrar los recursos con eficiencia, optimizar el costo financiero y mantener la estabilidad de las finanzas públicas.

"La planeación financiera brinda certeza para cerrar el ejercicio con todos los compromisos cubiertos, como ha ocurrido en años anteriores", declaró en comunicado de prensa.

En él, se defendió la utilización de créditos de corto plazo, no solo porque están previstos en la legislación, sino que también los utilizados en otras entidades del país para atender necesidades temporales de flujo de efectivo mientras se reciben las participaciones y aportaciones.

"Estos créditos cuentan con un calendario de amortización previamente establecido y serán liquidados en tiempo y forma antes de concluir el presente ejercicio fiscal", remató.