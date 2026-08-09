logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Difieren cifras locales y federales sobre calor

Salud estatal niega deceso por "golpe de calor"

Por Rubén Pacheco

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
A
Difieren cifras locales y federales sobre calor
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En medio de las altas temperaturas que se mantienen en diferentes regiones de la entidad, las cifras sobre afectaciones a la población de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, discrepan con los reportes oficiales emitidos por la federación.

      Secretaría de Salud San Luis Potosí confirma casos de golpe de calor

      El informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE), precisó que San Luis Potosí es uno de los 18 estados del país donde se han registrado fallecimientos por golpe de calor, al acumular una persona muerta.

      Aunado a ello, suma 33 casos de personas con daños a la salud por las altas temperaturas registradas en la temporada de calor, de ellas 26 resultaron con deshidratación y siete con golpe de calor.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Advierten por calor en SLP; en la Huasteca, hasta 38°C

      Protección Civil pidió evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado

      Leticia Mariana Gómez Ordaz aclara fallecimiento por enfermedad subyacente

      En contraste, Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Ssa, aseguró que el deceso reportado por la federación fue descartado, pues luego del análisis epidémico, se determinó que la víctima falleció por una enfermedad adyacente.

      Refirió la misma cantidad de pacientes afectados por golpes de calor, cuya información coincide con las confirmaciones divulgadas por el informe federal, no así las deshidrataciones, de las cuales no tiene documentadas el estado.

      "Afortunadamente tenemos cifras favorables, nos mantenemos en buenas cifras, ya a la hora de información que tenemos, se debió a una enfermedad subyacente", señaló.

      LEA TAMBIÉN

      Reporta DGE siete afectados por golpe de calor y una muerte

      La SSa local asegura que el deceso reportado por la federación fue descartado

      Recomendó a la población mantenerse hidratados, evitar exponerse por tiempo prolongado en los horarios de mayor radiación en el día, así como utilizar bloqueador, sombrillas, camisas y playeras de manga larga.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Prevén lluvias y temperaturas de hasta 38 grados en SLP
      Prevén lluvias y temperaturas de hasta 38 grados en SLP

      Prevén lluvias y temperaturas de hasta 38 grados en SLP

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil advierte lluvias y chubascos por la tarde, además de vientos y bancos de niebla durante este domingo.

      Pueblos Mágicos ya se alistan para inspección: Sectur
      Pueblos Mágicos ya se alistan para inspección: Sectur

      Pueblos Mágicos ya se alistan para inspección: Sectur

      SLP

      Samuel Moreno

      En próximos días habrá una reunión de trabajo con representantes de los Pueblos Mágicos de SLP

      Ayuntamiento de SLP gasta $14.5 millones en viajes y viáticos
      Ayuntamiento de SLP gasta $14.5 millones en viajes y viáticos

      Ayuntamiento de SLP gasta $14.5 millones en viajes y viáticos

      SLP

      Rolando Morales

      Los recursos incluyen pasajes aéreos, terrestres, viáticos en el país, en el extranjero y otros

      Darían mantenimiento recurrente al bulevar Río Santiago: Seduvop
      Darían mantenimiento recurrente al bulevar Río Santiago: Seduvop

      Darían mantenimiento recurrente al bulevar Río Santiago: Seduvop

      SLP

      Rubén Pacheco