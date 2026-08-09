Difieren cifras locales y federales sobre calor

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En medio de las altas temperaturas que se mantienen en diferentes regiones de la entidad, las cifras sobre afectaciones a la población de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, discrepan con los reportes oficiales emitidos por la federación.

Secretaría de Salud San Luis Potosí confirma casos de golpe de calor

El informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE), precisó que San Luis Potosí es uno de los 18 estados del país donde se han registrado fallecimientos por golpe de calor, al acumular una persona muerta.

Aunado a ello, suma 33 casos de personas con daños a la salud por las altas temperaturas registradas en la temporada de calor, de ellas 26 resultaron con deshidratación y siete con golpe de calor.

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Leticia Mariana Gómez Ordaz aclara fallecimiento por enfermedad subyacente

En contraste, Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Ssa, aseguró que el deceso reportado por la federación fue descartado, pues luego del análisis epidémico, se determinó que la víctima falleció por una enfermedad adyacente.

Refirió la misma cantidad de pacientes afectados por golpes de calor, cuya información coincide con las confirmaciones divulgadas por el informe federal, no así las deshidrataciones, de las cuales no tiene documentadas el estado.

"Afortunadamente tenemos cifras favorables, nos mantenemos en buenas cifras, ya a la hora de información que tenemos, se debió a una enfermedad subyacente", señaló.

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Recomendó a la población mantenerse hidratados, evitar exponerse por tiempo prolongado en los horarios de mayor radiación en el día, así como utilizar bloqueador, sombrillas, camisas y playeras de manga larga.