logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Simpatizantes de C. Badillo lo promocionan, dice el morenista

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
A
Simpatizantes de C. Badillo lo promocionan, dice el morenista
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cuauhtli Badillo Moreno prevé realizar hasta septiembre su segundo informe de labores legislativas, aunque desde hace semanas ya circulan en distintos puntos de la capital, bardas vinculadas con el movimiento "Construyendo Bienestar" y algunas incluyen directamente su nombre y cargo como diputado.

      La temporalidad resulta relevante debido a que la Constitución establece un periodo específico para la difusión de los informes de servidores públicos.

      El artículo 134 constitucional señala que la promoción relacionada con los informes de labores únicamente puede difundirse durante los siete días anteriores y los cinco posteriores a la fecha en que se rinda. Además, establece que este tipo de publicidad no puede tener fines electorales ni realizarse durante el periodo 

      de campaña.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Badillo Moreno, sin embargo, dijo que todavía no ha presentado su informe y que primero esperará el ejercicio institucional 

      del Congreso.

      El legislador estimó que su informe podría realizarse entre septiembre y octubre, después del informe institucional que, de manera tentativa, se llevaría a cabo el 13 de septiembre, aunque reconoció no tener confirmada la fecha.

      Sobre la promoción que ya existe en la ciudad, Badillo negó contar con espectaculares y afirmó que el Congreso no ha destinado recursos públicos para la difusión de informes. Respecto a las bardas vinculadas con "Construyendo Bienestar", sostuvo que forman parte de un movimiento al que se han incorporado simpatizantes y evitó asumir responsabilidad directa por su colocación.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Proponen cartilla electrónica de vacunación en SLP
      Proponen cartilla electrónica de vacunación en SLP

      Proponen cartilla electrónica de vacunación en SLP

      SLP

      Pulso Online

      La iniciativa busca crear un registro digital individual con el historial de vacunas, dosis, fechas de aplicación y necesidades de refuerzo de cada persona.

      Bacheo urgente en la Zona Industrial
      Bacheo urgente en la Zona Industrial

      Bacheo urgente en la Zona Industrial

      SLP

      Pulso Online

      Trabajadores municipales realizaron cortes de pavimento y retiraron agua acumulada en Eje 128 y Eje 132

      Expone la SSPC federal cuerpo de élite antiextorsión en SLP
      Expone la SSPC federal cuerpo de élite antiextorsión en SLP

      Expone la SSPC federal cuerpo de élite antiextorsión en SLP

      SLP

      Martín Rodríguez

      Permite a los visitantes conocer la cultura de la denuncia en casos de extorsión, así como las medidas preventivas.

      Roxanna Hernández asumiría cargo en el Ejecutivo
      Roxanna Hernández asumiría cargo en el Ejecutivo

      Roxanna Hernández asumiría cargo en el Ejecutivo

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Esto, Luego de que la diputada del PVEM solicitó licencia en el Congreso