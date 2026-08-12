Simpatizantes de C. Badillo lo promocionan, dice el morenista

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cuauhtli Badillo Moreno prevé realizar hasta septiembre su segundo informe de labores legislativas, aunque desde hace semanas ya circulan en distintos puntos de la capital, bardas vinculadas con el movimiento "Construyendo Bienestar" y algunas incluyen directamente su nombre y cargo como diputado.

La temporalidad resulta relevante debido a que la Constitución establece un periodo específico para la difusión de los informes de servidores públicos.

El artículo 134 constitucional señala que la promoción relacionada con los informes de labores únicamente puede difundirse durante los siete días anteriores y los cinco posteriores a la fecha en que se rinda. Además, establece que este tipo de publicidad no puede tener fines electorales ni realizarse durante el periodo

de campaña.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Badillo Moreno, sin embargo, dijo que todavía no ha presentado su informe y que primero esperará el ejercicio institucional

del Congreso.

El legislador estimó que su informe podría realizarse entre septiembre y octubre, después del informe institucional que, de manera tentativa, se llevaría a cabo el 13 de septiembre, aunque reconoció no tener confirmada la fecha.

Sobre la promoción que ya existe en la ciudad, Badillo negó contar con espectaculares y afirmó que el Congreso no ha destinado recursos públicos para la difusión de informes. Respecto a las bardas vinculadas con "Construyendo Bienestar", sostuvo que forman parte de un movimiento al que se han incorporado simpatizantes y evitó asumir responsabilidad directa por su colocación.