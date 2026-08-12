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Sin recibir atención problema de drenaje en la UPSLP

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Sin recibir atención problema de drenaje en la UPSLP
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      Meses después de que la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) solicitara atención por los problemas recurrentes de drenaje en las inmediaciones de su campus, la institución aún espera una respuesta que permita avanzar hacia una solución definitiva, informó el rector Néstor Garza Álvarez.

      El rector señaló que durante este año han trabajado algunas cuestiones en la zona junto con vecinos; sin embargo, sostuvo que no han avanzado en una gestión para determinar el costo de una posible obra. Explicó que, tras recibir la contestación del Ayuntamiento de la Capital, la universidad dio vista del documento a la Secretaría de Infraestructura y permanece a la espera de una respuesta.

      La problemática fue planteada formalmente por la UPSLP desde abril, luego de que las lluvias provocaron el desbordamiento de aguas negras en las inmediaciones del plantel, ubicado en la colonia La Ladrillera. La institución había advertido entonces que no se trataba de un hecho aislado, sino de una situación que se había repetido durante meses.

      En los documentos entregados a autoridades municipales y al organismo operador Interapas, la universidad señaló que las atenciones realizadas después de cada incidente habían sido principalmente para contener las emergencias, sin que se conocieran acciones estructurales para evitar que el problema volviera a presentarse. 

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      A cuatro meses de aquellos escritos, la solución de fondo continúa pendiente. Garza Álvarez indicó que la institución espera que las autoridades emitan una respuesta que permita destrabar el tema y atender de manera definitiva las condiciones del drenaje en la zona.

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