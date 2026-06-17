SLP logra la mayor baja en homicidios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Gobierno de México reconoció la Estrategia Integral de Seguridad de San Luis Potosí, al lograr una disminución del 81 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante el periodo de enero a mayo de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El resultado coloca de nueva cuenta al estado en el primer lugar nacional en la reducción de este delito de alto impacto y como uno de los más seguros del país.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se informó que San Luis Potosí registró una disminución muy por encima de entidades como Zacatecas, que reportó una reducción de 63 por ciento, lo que posiciona a la entidad entre las más seguras del país en materia de homicidios dolosos, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante los primeros cinco meses de 2026, la entidad registró 22 víctimas de este delito, equivalentes al 0.3 por ciento del total nacional, ubicándose en el tercer lugar con menor número de homicidios, solo por debajo de Yucatán y Durango, demostrando el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, destacó que estos resultados reflejan la efectividad de la estrategia de seguridad del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, basada en el fortalecimiento de la Guardia Civil Estatal, la coordinación permanente entre instituciones, el despliegue de operativos en las cuatro regiones, la consolidación de infraestructura estratégica, los programas sociales y una política de apoyo sin límites a las familias potosinas.