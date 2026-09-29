Fotos | Una tradición, festejo a San Miguel Arcángel en SGS

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La devoción a San Miguel Arcángel ha llevado a familias de la colonia San Antonio, en Soledad, a mantener desde hace unos seis años una celebración que cada 29 de septiembre reúne a vecinos, danzantes y devotos para compartir alimentos y participar en la colocación de imágenes en un altar.

Miriam Tristán, integrante de una de las familias que mantiene esta tradición, explicó que la celebración comenzó por iniciativa de su hermano Mario Alberto y, que con el paso de los años, se ha incrementado la participación de personas de la colonia y de otros puntos del municipio.

Recordó que al principio se trataba de una convivencia pequeña en la que la familia preparaba una cazuela para compartir. Posteriormente, los asistentes comenzaron a llevar sus propios alimentos, entre ellos elotes, gelatinas, dulces y pasteles, hasta convertir la reunión en una actividad en la que participan varias familias.

Una de las prácticas que se mantienen es la colocación de imágenes de San Miguel Arcángel en el altar. Además, la familia organizadora ha adquirido pequeñas figuras del santo para entregarlas como obsequio a algunos de los devotos que han participado durante varios años.

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La celebración también se ha relacionado con testimonios de personas que atribuyen a San Miguel Arcángel la atención de problemas de salud.

Miriam relató el caso de una familiar que fue mordida por una araña y, ante el intenso dolor que presentaba, pidió la intervención del santo. De acuerdo con su testimonio, posteriormente sintió alivio y, como muestra de agradecimiento, el año pasado ofreció varias horas de danza durante la celebración.

Aparte, Emigdio Sierra, general de división de San Miguel en Soledad, quien ha compartido con los devotos aspectos relacionados con la celebración y con las peregrinaciones que cada año se realizan hacia San Felipe, Guanajuato, explicó que San Miguel Arcángel es considerado dentro de la tradición católica como protector y que su celebración congrega cada vez a más personas. Como muestra de ello, señaló que la peregrinación hacia San Felipe reúne actualmente a alrededor de mil personas.

Los peregrinos salen el 24 de septiembre, llegan a San Felipe el día 27 y posteriormente emprenden el regreso a pie el 29, como parte de una tradición que, según explicó, tiene varias décadas de realizarse.

Este año, además, alrededor de 150 danzantes provenientes de distintos estados acudieron a la imagen monumental de San Miguel Arcángel ubicada en la calle Magdaleno Cedillo, en la cabecera municipal de Soledad, para rendirle honores.

Entre los visitantes, dijo, hubo personas procedentes de León, Querétaro y Zacatecas.