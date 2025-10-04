Sólo 35% de plantas tratadoras funcionan en el estado, dice CEA

Del total de plantas tratadoras de agua residual existentes en el estado, solo el 35 por ciento se encuentra en funcionamiento, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Precisó que existen 110 complejos para el saneamiento del agua, distribuidos en diferentes regiones del Estado, de los cuales, solo operan 39, equivalente a un porcentaje de funcionalidad del 35 por ciento.

“El tratamiento en el estado está mal. O sea, en qué sentido está mal (…) aquí nosotros como estado, pues bueno, sí apoyamos mucho a los municipios, organismos operadores para que ellos puedan remediar las plantas que ya tengan”, comentó.

Refirió que, si bien el Gobierno del Estado apoya a las municipalidades mediante diferentes programas destinados para que opere correctamente la infraestructura, los municipios son los responsables, de acuerdo con los previsto en el artículo 115 constitucional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicó que, ante la deficiencias o abandono de los centros de tratamiento, el organismo estatal facilita asesoramiento técnico para el funcionamiento y gestiones para acceder a los esquemas estatales y federales.

En el ámbito federal, los principales son el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento (PROAGUA), enfocado en infraestructura urbana y rural; y el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), que devuelve ingresos por derechos de aguas residuales para proyectos de saneamiento.