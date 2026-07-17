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En San Luis Potosí, el 84% de suicidas son hombres

Entre 2020 y 2024, mil 308 potosinos se quitaron la vida

Por Rubén Pacheco

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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En San Luis Potosí, el 84% de suicidas son hombres
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      Del total de fallecimientos por suicidios registrados en San Luis Potosí entre el 2020 y el 2024, el 84 por ciento de las víctimas corresponden a hombres, advierten cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Mortalidad por suicidios en San Luis Potosí: cifras y tendencias

      El informe de mortalidad precisó que el registro oficial contabilizó mil 308 muertes por esta causa en el último lustro con corte al 2024, de ellos mil 097 son hombres y 211 son mujeres.

      Es decir, el 84 por ciento de los decesos por atentados consumados contra sí mismos los concentran los varones.

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      De acuerdo con el reporte estadístico, en el 2020 fallecieron 258, en el 2021 incrementó a 282; en el 2022 decreció a 270; en el 2023 disminuyó hasta los 243; y el año siguiente volvió a aumentar a 255 víctimas, es decir, un promedio anual de 262 muertes.

      Métodos y factores asociados a los suicidios en San Luis Potosí

      Por la forma en que se privaron la vida, precisó que mil 163 de los suicidas optaron por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación; 85 por disparo de arma de fuego; 41 por envenenamiento; y 19 por otras causas.

      O sea, en territorio potosino en casi nueve de cada 10 suicidios que se cometen, se utiliza ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación.

      Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que muchos casos ocurren de forma impulsiva en situaciones de crisis, cuando la persona no se siente capaz de enfrentar factores muy estresantes, como problemas económicos, conflictos de pareja y enfermedades o dolores crónicos.

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