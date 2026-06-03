Se triplica abasto de agua con pipas en la ZM: Imco

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En este 2026, la Zona Metropolitana de San Luis Potosí triplicó el porcentaje de viviendas que reciben suministro de agua potable mediante autos tanque en comparación con 2024, de acuerdo con información publicada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Imco reporta aumento en suministro de agua por pipas

Según el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026, dado a conocer ayer, el 4.5% de las viviendas de la ciudad obtiene el servicio de agua a través de pipas, mientras que en la edición anterior del estudio, correspondiente a 2024, este indicador era de apenas 1.5%.

De acuerdo con el Primer Informe Trimestral del organismo operador Interapas, correspondiente al periodo de enero a marzo de 2026, durante esos tres meses se distribuyeron 211 mil 960 metros cúbicos de agua mediante mecanismos alternativos de abastecimiento.

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Interapas distribuye agua alternativa a la población

El documento detalla que 141 mil 307 personas fueron beneficiadas con agua suministrada por vías alternas, principalmente a través de camiones cisterna. No obstante, esta cifra se ubicó por debajo del promedio trimestral registrado por el organismo, que asciende a 178 mil 333 personas atendidas. Asimismo, durante el mismo periodo se realizaron 10 mil 598 viajes para la distribución de agua por medios alternativos, cantidad inferior al promedio trimestral de 13 mil 375 viajes.

Cabe destacar que el propio Interapas reconoció recientemente que existen sectores de la ciudad, principalmente en la zona norte de la capital potosina, que han enfrentado problemas de suministro regular de agua durante los últimos 14 años. Ante esta situación, el organismo emprendió la rehabilitación del pozo Nuevo Alameda con el objetivo de incrementar la capacidad de extracción y mejorar el servicio en colonias como Tecnológico, San Alberto y Lomas del Mezquital Tercera Sección.

Por otra parte, el ICU 2026 no reportó modificaciones en la capacidad de tratamiento de agua en operación dentro de la zona metropolitana de San Luis Potosí, la cual se mantiene en 1.5 litros por segundo por cada mil habitantes. De igual forma, el indicador de consumo de agua permanece en 62.3 metros cúbicos per cápita, sin variaciones con respecto a la medición anterior.