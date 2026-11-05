Prevén pocos cambios al T-MEC tras elección en EU

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Dirigentes de cámaras empresariales advirtieron que es muy poco probable que varíen para mal, las condiciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, luego de que las elecciones intermedias derrotaron al Partido Republicano por el fenómeno Donald Trump, rechazado por abrumadora mayoría en las elecciones de diputados y gobernadores de territorio estadounidense.

El resultado electoral del Supermartes, podría ayudar en las renegociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), porque tal vez su flexibilicen algunas de las condiciones, si se considera que el partido Demócrata es mucho más liberal que el Republicano, lo que tal vez permitiría ayudar un poco más en las renegociaciones del tratado, informó Luis Alberto González Olvera, director general del Clúster Automotriz.

Consideró que incluso la flexibilización podría ayudar a reducir o eliminar las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump. Para Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEMexicano) Capítulo San Luis, aseguró que el único riesgo que se puede dar con el resultado electoral que es adverso a Donald Trump, es que alce los impuestos y que aplique nuevos aranceles para recuperar La balanza deficitaria que se tiene entre México y Estados Unidos en materia de intercambio comercial.

Ana María Abascal, en representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que cualquier escenario en Estados Unidos es igual, es decir por lo menos en los próximos dos años todo seguirá como hasta ahora, sin importar el resultado electoral.

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El secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Mario García Valdez, consideró que es poco probable que el resultado del descalabro electoral para el Partido Republicano vaya a ofrecer muchos cambios en la materia de la renegociación del tratado.

Para él, lo que viene es un equilibrio en el congreso pero si no cambian las cosas, probablemente ejercerá el poder de veto a las decisiones del congreso opositor.