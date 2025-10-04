Taxistas obstruyen inmediaciones de la Alameda al subir pasaje

Taxistas potosinos insisten en hacer sitio en la Alameda Juan Sarabia, esperando pasaje en doble fila e incluso obstruyendo a los autobuses de transporte urbano que por obligación, hacen terminal o bahía en la propia Alameda. Solo se retiran cuando ven un inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Desde hace más de una década, los taxistas hacen sitio nocturno en la avenida Constitución frente a la Alameda Juan Sarabia, y su cruce con el pasaje peatonal de Agustín de Iturbide.

Sin embargo, en el transcurso del día crearon una bahía para recoger pasaje en el punto final del camellón central de la avenida Manuel José Othón, justo en la desincorporación de vuelta a la izquierda hacia la avenida Constitución.

Sin embargo y sin que les pertenezca el espacio, crearon una bahía descontrolada en el segundo carril por fuera del área de ascenso y descenso de pasajeros de las rutas 11, 12, 13 24 y 25, que hacen su terminal en ese lugar.

En vez de circular alrededor de la alameda para esperar su oportunidad de recoger pasajes, los taxistas que hacen sitio en la zona impusieron sus propias reglas, y colocan sus vehículos justo a un costado y en el punto ciego de los autobuses urbanos, condición que además de poner en riesgo al resto de los automovilistas por sufrir un accidente, también expone a los peatones a ser atropellados por autobuses, si es que tratan de abordar los taxis en la segunda fila.

En el sitio se concentran hasta diez taxis, y las autoridades no los ponen en orden, a pesar de que está prohibido hacer sitio donde ellos quieran.