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Toman la Facultad de Derecho

Alumnos denuncian intromisión de organizaciones externas

Por Redacción

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Toman la Facultad de Derecho
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      La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) amaneció tomada este lunes por integrantes de la comunidad estudiantil, quienes colocaron cartulinas en los accesos para exigir transparencia, justicia y respeto a la autonomía estudiantil.

      Manifestación estudiantil y demandas

      La manifestación estudiantil permaneció hasta las 11:00 horas aproximadamente.

      En los mensajes, cuestionaron a la representación de alumnos al interior de la Facultad y denunciaron una presunta intromisión de grupos externos, aunque no precisaron a qué organizaciones se refieren ni las acciones que les atribuyen.

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      Apoyo y postura institucional

      En las cartulinas también aparecen expresiones de respaldo a "Geo", aparentemente en referencia a la directora Georgina González. Sin embargo, no se pudo confirmar el sentido de esos mensajes ni su relación con los motivos de la toma.

      Ni la Dirección de la Facultad ni la UASLP emitieron una postura oficial sobre la protesta. Tampoco se precisó su duración o el alcance de las afectaciones a las actividades académicas, pero el paro se desarrolló por cerca de tres horas.

      Cerca de las 11:00 horas, se reportó el fin de la manifestación y se informó que las actividades se realizan de manera normal.

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