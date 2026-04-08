Tras fea "balconeada" paga Fenapo a artistas
El Patronato de Fenapo asegura que todos los pagos pendientes a artistas locales han sido saldados.
La destacada artista circense potosina Diana Batres, reconocida internacionalmente por su trayectoria, hizo pública una denuncia contra los organizadores de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, señalando que varios artistas locales, hasta ayer, no habían recibido el pago acordado tras sus presentaciones y que enfrentan discriminación al ser relegados a escenarios alternativos sin las condiciones necesarias.
Denuncia de Diana Batres sobre pagos y discriminación en Fenapo 2025
En un video publicado en la red social TikTok, Batres expresó su indignación y explicó que, aunque ella no participó directamente en la edición 2025 debido a compromisos internacionales, sí ha sido testigo de las afectaciones a colegas y amigos que participaron en la denominada "Fenapo Circus". "Es una falta de respeto ver a los artistas locales ensayando, invirtiendo dinero, tiempo y talento, para que los pongan en un tapanco afuera de la feria, sin luces ni equipo de sonido adecuado", señaló.
Respuesta oficial del Patronato de Fenapo
Tras la difusión de la información, el Patronato de la Fenapo informó que todo pasivo relacionado con la participación de artistas potosinos había sido completamente saldado.
