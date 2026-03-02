logo pulso
EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Trasladan hasta 400 reos a penales federales

Con esto se busca frenar el autogobierno, afirma la SSPC

Por Rubén Pacheco

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
En cuatro años y 5 meses del sexenio actual, se han trasladado entre 350 y 400 personas privadas de la libertad (PPL) de alta peligrosidad a penales federales, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Criterios para traslado de internos conflictivos

Explicó que la remisión a Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) no depende de la comisión de un delito del fuero común o federal, sino del comportamiento conflictivo del interno.

Es decir, buscan seguir delinquiendo al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso), sobre todo, con el objetivo de generar autogobierno y desde ahí operar hacia el exterior, complementó.

Caso ejemplar y proceso administrativo

Matizó que, en algunos casos donde los imputados todavía no reciben sentencia o no alejarlos de sus familias por un tema de derechos humanos, el proceso administrativo puede extenderse o modificarse.

"En este sexenio si lo contabilizamos, yo creo que deben ser aproximadamente 350 ó 400 personas privadas de la libertad a penales federales", puntualizó el mando policiaco.

Un ejemplo de esto, pero a nivel estatal se reportó en el 2024 cuando la dirección del penal capitalino trasladó a un sentenciado por robo calificado y vinculado con la delincuencia organizada, pues el personal penitenciario recibió amenazas.

Su permanencia puede generar situaciones como motines, riñas, ingobernabilidad o cogobierno, expuso el recurso resuelto por el Juzgado Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante el oficio CPESLP/SJ/5483/2024.

