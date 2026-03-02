Trasladan hasta 400 reos a penales federales
Con esto se busca frenar el autogobierno, afirma la SSPC
En cuatro años y 5 meses del sexenio actual, se han trasladado entre 350 y 400 personas privadas de la libertad (PPL) de alta peligrosidad a penales federales, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Criterios para traslado de internos conflictivos
Explicó que la remisión a Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) no depende de la comisión de un delito del fuero común o federal, sino del comportamiento conflictivo del interno.
Es decir, buscan seguir delinquiendo al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso), sobre todo, con el objetivo de generar autogobierno y desde ahí operar hacia el exterior, complementó.
Caso ejemplar y proceso administrativo
Matizó que, en algunos casos donde los imputados todavía no reciben sentencia o no alejarlos de sus familias por un tema de derechos humanos, el proceso administrativo puede extenderse o modificarse.
"En este sexenio si lo contabilizamos, yo creo que deben ser aproximadamente 350 ó 400 personas privadas de la libertad a penales federales", puntualizó el mando policiaco.
Un ejemplo de esto, pero a nivel estatal se reportó en el 2024 cuando la dirección del penal capitalino trasladó a un sentenciado por robo calificado y vinculado con la delincuencia organizada, pues el personal penitenciario recibió amenazas.
Su permanencia puede generar situaciones como motines, riñas, ingobernabilidad o cogobierno, expuso el recurso resuelto por el Juzgado Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante el oficio CPESLP/SJ/5483/2024.
Buscan reclutar 100 custodios para Ceresos en SLP
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana busca cubrir déficit de custodios en cinco penales estatales.
