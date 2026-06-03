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Aumentó 8 por ciento la llegada de turistas

Eventos como Xantolo y fiestas patrias, junto a nuevas rutas, atraen más visitantes al estado.

Por Martín Rodríguez

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Aumentó 8 por ciento la llegada de turistas
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      Aumentó ocho por ciento la llegada de turistas durante lo que va de 2026 y es un hecho que la parte fuerte del segundo semestre del año hará lo suyo para que venga más gente a San Luis Potosí, con el agregado de la conectividad de nuevas rutas aéreas, informó la secretaria de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

      Eventos turísticos próximos y su impacto en el turismo

      Asegura que podría haber turismo para los eventos que vienen, entre los que se encuentra la temporada de las fiestas patrias y el Xantolo, el Día de Muertos y la temporada navideña.

      Alianzas estratégicas para el crecimiento turístico

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      La iniciativa privada y los gobiernos municipales están participando para hacer crecer y mejorar las condiciones, con el fin de que crezca el turismo y la gente siga viajando a San Luis Potosí.

      Informó que han establecido una serie de alianzas con la Iniciativa Privada, con la Secretaría de Turismo de gobierno federal y los conocedores del sector turístico.

      Aseguró que los proyectos conjuntos de gobierno e iniciativa privada, arrojarán buenos resultados y por ello sí se abriga la esperanza de que crezca todavía más el índice de llegada de turistas a los eventos y a las cuatro zonas del estado.

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      El gobierno estatal mantiene una estadística que presume un crecimiento real de flujo de turistas al territorio potosino, lo que ayudará a la generación de planes de atracción, que traigan a más personas a San Luis Potosí.

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