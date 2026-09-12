Adeuda gobierno $198.5 millones a la UASLP

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Con corte al 31 de agosto, el gobierno del estado mantiene un adeudo de 198.5 millones de pesos con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), correspondiente a aportaciones estatales del subsidio ordinario de 2026 que no fueron entregadas en los montos calendarizados, de acuerdo con información de la Plataforma de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Gobierno estatal mantiene adeudo millonario a UASLP en 2026

El reporte establece que entre marzo y agosto la administración estatal realizó transferencias mensuales por 26.6 millones de pesos, cantidad inferior a lo previsto para cada periodo. En marzo, por ejemplo, se transfirieron casi 80 millones de pesos para cubrir parcialmente las aportaciones correspondientes a enero, febrero y marzo, pero aun así quedó un saldo pendiente de 119.5 millones de pesos.

La diferencia continuó durante los meses siguientes; en abril se registró un faltante de 5.3 millones de pesos; en mayo de 37.6 millones; en junio de 8.5 millones; en julio de 21.5 millones y en agosto de 5.3 millones de pesos, conforme a las cifras reportadas por la SEP.

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Transferencias estatales a la UASLP entre marzo y agosto fueron inferiores a lo calendarizado

Cabe recordar que en este 2026, la administración estatal tiene previstos 516.2 millones de pesos como aportación a la UASLP, dentro de un monto total de subsidio de 3 mil 43 millones de pesos.

Sin embargo, el documento señala que, con corte al 31 de agosto, permanecía pendiente una parte importante de los recursos estatales comprometidos.

El mayor desfase se presenta en el mes de mayo, cuando de los 64.3 millones de pesos calendarizados únicamente se reportó una transferencia de 26.6 millones de pesos.

La información adquiere relevancia debido a que la Universidad depende de las ministraciones federales y estatales para atender sus obligaciones presupuestales y de operación durante el presente ejercicio fiscal.