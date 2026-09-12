logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Adeuda gobierno $198.5 millones a la UASLP

Liga el estado otro mes sin entregar completa su aportación

Por Samuel Moreno

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Adeuda gobierno $198.5 millones a la UASLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con corte al 31 de agosto, el gobierno del estado mantiene un adeudo de 198.5 millones de pesos con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), correspondiente a aportaciones estatales del subsidio ordinario de 2026 que no fueron entregadas en los montos calendarizados, de acuerdo con información de la Plataforma de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

      Gobierno estatal mantiene adeudo millonario a UASLP en 2026

      El reporte establece que entre marzo y agosto la administración estatal realizó transferencias mensuales por 26.6 millones de pesos, cantidad inferior a lo previsto para cada periodo. En marzo, por ejemplo, se transfirieron casi 80 millones de pesos para cubrir parcialmente las aportaciones correspondientes a enero, febrero y marzo, pero aun así quedó un saldo pendiente de 119.5 millones de pesos.

      La diferencia continuó durante los meses siguientes; en abril se registró un faltante de 5.3 millones de pesos; en mayo de 37.6 millones; en junio de 8.5 millones; en julio de 21.5 millones y en agosto de 5.3 millones de pesos, conforme a las cifras reportadas por la SEP.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Transferencias estatales a la UASLP entre marzo y agosto fueron inferiores a lo calendarizado

      Cabe recordar que en este 2026, la administración estatal tiene previstos 516.2 millones de pesos como aportación a la UASLP, dentro de un monto total de subsidio de 3 mil 43 millones de pesos.

      Sin embargo, el documento señala que, con corte al 31 de agosto, permanecía pendiente una parte importante de los recursos estatales comprometidos.

      El mayor desfase se presenta en el mes de mayo, cuando de los 64.3 millones de pesos calendarizados únicamente se reportó una transferencia de 26.6 millones de pesos.

      La información adquiere relevancia debido a que la Universidad depende de las ministraciones federales y estatales para atender sus obligaciones presupuestales y de operación durante el presente ejercicio fiscal.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP
        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP

        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La reducción de tiempos afecta la participación de independientes, señala el documento firmado por Acosta Naranjo

        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE
        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE

        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Poder Judicial reportó más de 11 mil sentencias en el primer año bajo modelo electo

        Admite PJE filtración de datos, pero desconocen gravedad (video)
        Admite PJE filtración de datos, pero desconocen gravedad (video)

        Admite PJE "filtración" de datos, pero desconocen gravedad (video)

        SLP

        Rubén Pacheco

        Una auditoría externa permitió retirar enlaces con los documentos en redes sociales, explicó Zarazúa Martínez

        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso
        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Luis Fernando Gámez Macías, diputado por Soledad, liderará la Mesa Directiva tras consenso entre las fuerzas políticas.