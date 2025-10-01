Vandalizan paraderos de MetroRed

Debido a que algunos paraderos del MetroRed han sido vandalizados y presentan algunos daños, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT) informó que se contempla instalar cámaras de vigilancia en los paraderos de la Metro Red para el próximo año, con el fin de prevenir estos actos.

Araceli Martínez Acosta, titular de la dependencia, señaló que actualmente se cuenta con alrededor de 80 paraderos en todo el estado, de los cuales un 40% presenta daños severos debido a actos vandálicos, siendo el situado en la carretera a Rioverde esquina con Circuito Potosí, en Soledad, uno de los más afectados debido a que la vitrina ha sido destruida en varias ocasiones.

Tras lo anterior, indicó que en coordinación con el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, se contempla instalar cámaras de vigilancia en los paraderos de esta demarcación, además del apoyo que pueda brindar la policía municipal para realizar rondines de vigilancia.

“Hacemos un llamado a la población, la verdad es que son sitios que deben cuidar, están diseñados para resguardar a la población de la lluvia y el sol”.

Explicó que la SCT mantiene una cuadrilla que diariamente realiza labores de limpieza y mantenimiento, sin embargo dijo que esto no es fin, ya que también se requiere de la colaboración de la gente.