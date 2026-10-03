Sabotean alumbrado del jardín Guerrero
Desconocidos cortan cables de conducción, pero no para robárselos
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En vísperas de la celebración de los ocho siglos del tránsito de San Francisco de Asís, desconocidos destrozaron cables y líneas de suministro eléctrico en el alumbrado público de una amplia zona del Centro Histórico capitalino.
Daño al alumbrado público en el Centro Histórico
Con todo y apagón, las actividades no se detuvieron y los feligreses continuaron con la celebración sin contratiempos, como ocurrió con la movilización de la imagen de San Francisco de Asís de un templo a otro y por las calles.
Impacto de actos vandálicos en instalaciones eléctricas
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Desde hace un par de años, vándalos desconocidos cortan cables o dañan instalaciones eléctricas. En sus maldades, en 2025 provocaron un daño irreparable al transformador que alimenta la energía eléctrica del alumbrado en todo el jardín de San Francisco y algunas calles de los alrededores.
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