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Sabotean alumbrado del jardín Guerrero

Desconocidos cortan cables de conducción, pero no para robárselos

Por Martín Rodríguez

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Sabotean alumbrado del jardín Guerrero
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      En vísperas de la celebración de los ocho siglos del tránsito de San Francisco de Asís, desconocidos destrozaron cables y líneas de suministro eléctrico en el alumbrado público de una amplia zona del Centro Histórico capitalino.

      Daño al alumbrado público en el Centro Histórico

      Con todo y apagón, las actividades no se detuvieron y los feligreses continuaron con la celebración sin contratiempos, como ocurrió con la movilización de la imagen de San Francisco de Asís de un templo a otro y por las calles.

      Impacto de actos vandálicos en instalaciones eléctricas

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      Desde hace un par de años, vándalos desconocidos cortan cables o dañan instalaciones eléctricas. En sus maldades, en 2025 provocaron un daño irreparable al transformador que alimenta la energía eléctrica del alumbrado en todo el jardín de San Francisco y algunas calles de los alrededores.

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