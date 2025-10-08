logo pulso
CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Viernes mexicano de octubre son precedente del Buen Fin

La intensión de organizar el evento,es promover el consumo local

Por Martín Rodríguez

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Viernes mexicano de octubre son precedente del Buen Fin

El comercio establecido prepara el viernes muy mexicano de octubre, al que se han venido sumando diferentes negocios y se tiene la seguridad de que se irán integrando más y en forma progresiva , aseguró, Fernando Díaz de León Hernández, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

Añadió que el fin de organizar el evento, es promover el consumo local, en el entendido de que movilicen lo Hecho en México y fomenten el consumo de lo que se produce aquí y así lo están haciendo los viernes de cada mes.

Llamó a los comerciantes potosinos a que se registren en el programa de descuentos y promoción de productos hechos en México y en San Luis Potosí, para que anuncien esos viernes de costos preferenciales a través de stickers y carteles. 

De hecho, en el primer viernes de consumo local, dijo, fueron superadas las expectativas establecidas porque la Confederación Nacional de la Cámara Nacional de Comercio (Concanaco), porque cada día hay más comercios que se registran, que están interesados en participar tanto en la capital como en diferentes municipios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El dirigente comercial añadió que están dadas las condiciones para la ampliación del universo de propietarios de tiendas que participen en la promoción de los productos de origen nacional, de manera que el resultado sea un refuerzo del consumo interno, acompañado del programa que se avecina del Buen Fin.

