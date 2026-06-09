Plaza principal de Villa de Pozos se vuelve un "tianguis"

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Vecinos de la cabecera denuncian que el Concejo Municipal de Villa de Pozos provocó daño ambiental, al derribar árboles que mantienen amontonados en la plaza principal, además de sostener un notorio aumento de comerciantes que venden leggings y otras mercancías que nada se relacionan con la historia y la tradición del municipio.

Acciones de la autoridad

A los alrededores del área de jardines constructores colocan muretes de block para dividir la zona de vegetación y el área de esparcimiento, para caminar o en su caso utilizar bancas. Sin embargo, en el proceso de reparación, los constructores retiraron árboles que mantienen apilados en el interior de las jardineras.

Impacto en la comunidad

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En una sección de la plaza, se aprecian los árboles derribados que ya se encuentran en proceso de secado, algunos de ellos colocados en el suelo y otros recargados en árboles que todavía se encuentran de pie.

Los vecinos explican que hasta ahora no hay una explicación pública del motivo por el que fueron derribados los árboles.

De manera paralela, muestran amplias zonas de la plaza que ya están convertidas en un tianguis, luego de que la principal área de esparcimiento del municipio se encontraba libre de ambulantaje o de comerciantes semifijos.

Entre las mercancías de áreas que por cierto invaden pasos peatonales, se encuentran leggings, blusas, vestidos, faldas, playeras, ropa deportiva y hasta medios cuerpos exhibiendo licras y ropa interior. Otros comerciantes dentro de la plaza venden alimentos preparados.