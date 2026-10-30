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Galindo niega que haya recursos estatales adicionales

El alcalde se dijo abierto a auditorías pero pide detalles sobre montos y conceptos de partidas

Por Rolando Morales

Octubre 30, 2026 01:26 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el Gobierno del Estado no ha destinado recursos adicionales al Ayuntamiento capitalino durante los cinco años de su administración, pese a que el gobernador Ricardo Gallardo ha señalado que se entregan recursos al municipio y ha planteado la posibilidad de realizar una auditoría para revisar su aplicación.

      Galindo Ceballos sostuvo que los únicos recursos que recibe la capital provenientes de la administración estatal corresponden a participaciones federales que, por disposición normativa, pasan primero por el Gobierno del Estado antes de ser distribuidas a los municipios. "No hay recurso adicional del Gobierno del Estado para el municipio. Que yo sepa, que yo tenga en mente, es absolutamente nada en cinco años", afirmó.

      Ante la posibilidad de una auditoría, el alcalde dijo estar dispuesto a que se revisen las finanzas municipales, aunque cuestionó que se hable de recursos estatales sin precisar montos ni conceptos.

      Aseguró que los ingresos ordinarios del municipio ya han sido fiscalizados por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que pidió al gobernador especificar cuánto dinero supuestamente ha entregado a la capital.

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      También señaló que, con la creación del municipio de Villa de Pozos, se redujeron los recursos que correspondían a la capital y se incrementaron las participaciones destinadas a la nueva demarcación. Incluso cuestionó los criterios poblacionales utilizados para calcular la distribución de los recursos federales, al considerar que a Pozos se le habría asignado una población mayor para recibir más participaciones.

      El edil contrastó la relación financiera con anteriores administraciones estatales, cuando, dijo, existían bolsas presupuestales para realizar obras conjuntas entre el estado y los municipios.

      Como ejemplo mencionó el Distribuidor Juárez, construido mediante recursos compartidos durante el gobierno de Marcelo de los Santos y la administración municipal de Octavio Pedroza, y aseguró que durante los últimos cinco años no se ha concretado una sola obra financiada conjuntamente con el Ayuntamiento capitalino.

      Recordó que inicialmente se planteó trabajar con el Gobierno del Estado en proyectos como Villa Magna, la salida a Guadalajara y El Saucito, pero finalmente no se concretaron bajo un esquema de inversión compartida.

      Aunque reconoció las obras que la administración estatal ha realizado en la ciudad, insistió en que ninguna ha contado con aportaciones económicas directas al municipio y retó a que le demuestren lo contrario: "Si me dicen, te di en 2026, te di 100 millones de pesos y no sé en qué te los gastaste, y si me lo demuestran, pues hasta pido una disculpa".

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