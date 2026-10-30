Las Chivas entrenan disfrazados de personajes
Roberto
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Los jugadores de las Chivas Rayadas de Guadalajara rompieron la cotidianidad del entrenamiento y previo a las celebraciones de Día de Muertos, acudieron a la práctica disfrazados de personajes de terror, sus personajes favoritos, echando a volar su imaginación y la de sus aficionados, que trataban de adivinar quién estaba detrás del atuendo.
Uno de los que más llamó la atención fue Roberto "Piojo" Alvarado, quien fue maquillado y peinado con sus clásicas "colitas" en el cabello para dar vida a "La Chilindrina", el clásico personaje del "Chavo del 8"; curiosamente, pudo acompañarse de otros personajes del programa cómico de la televisión mexicana con Ricardo Marín como "El Profesor Jirafales", mientras que Diego Campillo decidió ser el mismo "Chavo del 8".
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Hubo disfraces de todo tipo, pasando desde los que causan mucho terror hasta luchadores, deportistas, porristas, monstruos y demás, pues trascendió que quien no llevara un atuendo sería acreedor a una multa, por lo que les echaron ganitas a los disfraces.
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