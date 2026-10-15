Cae presunto asesino de funcionario en Aquismón

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad Valles.- A casi un mes del asesinato de Santos Barrón Hernández, quien se desempeñaba como funcionario del Ayuntamiento de Aquismón, agentes de la Policía de Investigación (PDI) capturaron a un hombre de 70 años de edad, señalado como probable responsable del crimen ocurrido en el municipio de Huehuetlán.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó este jueves que el detenido fue identificado como Ángel "N", quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 21 de septiembre, en la localidad de El Limoncito, perteneciente al municipio de Huehuetlán.

De acuerdo con las investigaciones, Santos Barrón Hernández se encontraba en un establecimiento comercial cuando llegó un individuo que presuntamente accionó un arma de fuego en su contra, provocándole heridas mortales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La víctima laboraba en el Ayuntamiento de Aquismón, donde desempeñaba funciones relacionadas con las áreas de Transparencia e Informática. Su asesinato causó consternación entre sus compañeros de trabajo y habitantes de la región.

Tras el crimen, personal de la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes y reunió datos de prueba que permitieron solicitar a un juez de Control una orden de aprehensión contra el probable responsable.

Fue así como agentes de la Policía de Investigación desplegaron un operativo que permitió localizar y detener a Ángel "N" en el fraccionamiento Lomas de Santiago, en Ciudad Valles.

LEA TAMBIÉN Ultiman de un tiro a trabajador del Ayto. de Aquismón HUEHUETLÁN.- Un trabajador del Ayuntamiento de Aquismón fue ultimado de un disparo cuando se encontraba en una vivienda de la localidad El Limoncito, perteneciente al municipio de Huehuetlán. El fall...

Posteriormente, el septuagenario fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

En las próximas horas deberá comparecer ante un juez para que se determine su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del homicidio.