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Esperan que compra de AT&T impulse competencia y mejore servicios

Gobierno busca promover la participación de más empresas y ampliar la cobertura de internet

Por El Universal

Octubre 15, 2026 10:52 a.m.
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Esperan que compra de AT&T impulse competencia y mejore servicios
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la compra de AT&T México por parte de un consorcio integrado por Grupo Televisa y Fintech Holdings podría impulsar la competencia en el sector de telecomunicaciones y mejorar el servicio de internet en el país.

      En su conferencia matutina, la Mandataria federal señaló que corresponde a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones revisar que la operación cumpla con la ley y garantice condiciones de competencia en el mercado.

      Sheinbaum explicó que AT&T decidió vender sus operaciones en México, entre otros factores, por su interés en concentrar sus inversiones en Estados Unidos, donde enfrenta una creciente competencia en telefonía e inteligencia artificial.

      La Presidenta indicó que su gobierno busca promover la participación de más empresas y ampliar la cobertura de internet, particularmente en las zonas que actualmente carecen de este servicio.

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      Como parte de esta estrategia, recordó que se planteó un mecanismo para que las empresas de telecomunicaciones puedan descontar una parte del pago por el uso del espectro radioeléctrico a cambio de garantizar una mayor cobertura. Sin embargo, precisó que hasta el momento no se ha presentado una propuesta al respecto.

      La Mandataria rechazó las críticas a la adquisición y sostuvo que, independientemente de quién hubiera comprado la empresa, habría cuestionamientos a la operación.

      Aseguró que el objetivo de su administración es fortalecer la competencia y mejorar los servicios para los usuarios.

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