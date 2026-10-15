Prevé CEPC bajas temperaturas a partir de este jueves
También se pronostican lluvias fuertes, principalmente en la Huasteca potosina
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que para este día se pronostican lluvias puntuales a partir de la tarde principalmente en sierras y zona Media con tormentas en la zona Huasteca.
Señaló que la tormenta tropical "Trudy" en el Pacífico está próxima a convertirse en un huracán mayor, ubicada al sur de Acapulco, con pronóstico de trayectoria paralelo a la costa con rumbo a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.
El frente frío 2 se encuentra sobre Sonora.
Se prevé el ingreso de una masa de aire polar el jueves, propiciando para el fin de semana un descenso de temperatura y probabilidad de tormentas muy fuertes en la zona Huasteca.
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Advierte CEPC por más frío a partir del jueves
Para este miércoles se pronostican lluvias puntuales, principalmente en sierras y zona Huasteca
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