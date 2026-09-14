SL, 11vo. lugar en violencia familiar
La tasa registrada coloca al estado por encima de la media nacional
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San Luis Potosí registró 5 mil 923 casos de violencia familiar entre enero y julio de 2026, con una tasa de 197.26 casos por cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional de 121.49, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Violencia familiar en San Luis Potosí y su comparación nacional
El estado concentró 3.6 por ciento de los 163 mil 285 casos registrados en el país durante este periodo, por lo que se ubicó en el lugar 11 nacional. Los mayores registros correspondieron al Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Baja California.
Llamadas de emergencia y aumento de violencia familiar
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La incidencia también se reflejó en las llamadas de emergencia, pues San Luis Potosí acumuló 4 mil 880 reportes relacionados con violencia familiar, equivalentes a 1.5 por ciento de las 324 mil 568 llamadas contabilizadas a nivel nacional.
El reporte advierte además un incremento de la violencia familiar en el país. Entre junio de 2025 y junio de 2026, los casos aumentaron 9.9 por ciento, el mayor crecimiento registrado en las comparaciones mensuales incluidas en el informe.
Aunque San Luis Potosí no se encuentra entre las entidades con mayor número absoluto de casos, la tasa registrada coloca al estado por encima de la media nacional y evidencia la persistencia de la violencia familiar como uno de los principales problemas relacionados con violencia contra las mujeres.
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