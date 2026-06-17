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Volaris viajaría a Mazatlán y Madrid desde SLP: Sectur

Por Martín Rodríguez

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Volaris viajaría a Mazatlán y Madrid desde SLP: Sectur
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      Volaris inició los estudios de aforo de pasajeros y posibilidades de trabajar dos rutas nuevas a Mazatlán y Madrid, desde el Aeropuerto Ponciano Arriaga, anunció la titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

      Confía en que las aerolíneas tomarán buenas decisiones, pero en particular se refirió a la actitud receptiva de las empresas para plantear los proyectos de vuelos directos a destinos no explorados desde San Luis Potosí.

      Dijo que precisamente las aerolíneas internacionales han demostrado que confían en la ciudad de San Luis Potosí.

      "Estamos haciendo todo lo necesario para atraer este tipo de vuelos, y por ejemplo tomar algunas decisiones como avanzar en la promoción turística para enamorar a los españoles y que vengan a San Luis Potosí a través de un eventual vuelo desde Madrid hasta esta ciudad capital".

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      Lo que se refiere al aeropuerto de Tamuín, dijo que hay dos vuelos en trámite que pudieran iniciar operaciones en 2029, una vez que concluya la obra de ampliación de la pista, aunque este proceso está atorado en la compra de un terreno de un particular para un área que falta, negociación que está en manos del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y de su titular, Mario García Valdez. Las pláticas van en muy buen camino, lo que permitiría que la ampliación de la pista sea inaugurada a más tardar en 2029. 

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