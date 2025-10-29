Ya registra retraso el Sistema de Cuidados

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Adriana Urbina Aguilar, advirtió sobre el retraso en la implementación del Sistema Municipal de Cuidados, particularmente en la realización del censo de personas cuidadoras y la consulta pública que debieron haberse efectuado antes del 30 de octubre de 2025, conforme lo establece el reglamento aprobado por el Cabildo capitalino.

En rueda de prensa, Urbina Aguilar recordó que el 14 de agosto el Cabildo aprobó por unanimidad el Reglamento del Sistema, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de septiembre, un paso que calificó como “histórico” al reconocer el valor de las personas cuidadoras en su mayoría mujeres que sostienen la vida de niñas, niños, personas mayores y con discapacidad.

No obstante, señaló que a pocos días de vencer el plazo establecido, no existe información pública sobre avances en el diseño del censo, la convocatoria de la consulta ni el calendario de actividades.

Indicó que, pese a haber sostenido reuniones y presentado propuestas metodológicas desde su regiduría, se ha encontrado con la imposibilidad de avanzar “sin que las áreas ejecutivas realicen las acciones que les competen”.

La edil explicó que, de acuerdo con el reglamento, la responsabilidad recae en las dependencias administrativas del gobierno municipal, las cuales cuentan con los recursos humanos, técnicos y presupuestales necesarios.

Sin embargo, denunció que la Secretaría Técnica del Ayuntamiento respondió no tener facultades para coordinar dichos procesos, interpretación que aseguró contradice el marco jurídico municipal y la Ley Orgánica del Municipio Libre.

“La Secretaría Técnica sí tiene competencia directa para implementar y coordinar políticas públicas derivadas de acuerdos del Cabildo”, sostuvo la regidora.