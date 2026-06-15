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Ya va para el año arreglo de la Avenida Adolfo López Mateos

No se cumplió el plazo anunciado por la titular de Seduvop

Por Rubén Pacheco

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Ya va para el año arreglo de la Avenida Adolfo López Mateos
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      La segunda etapa de rehabilitación de la avenida Adolfo López Mateos que estaba prevista para ser entregada en dos meses y medio del año pasado, ahora podría concluirse en un año.

      El arranque de los trabajos de reparación inició el 4 de agosto del 2025, cuya conclusión estaba contemplada para mediados de noviembre de ese año, estimación de Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda Pública (Seduvop) que no se cumplió.

      En entrevista, la funcionaria estatal informó que apenas esta semana comenzó con el levantamiento de concreto, a fin de proseguir con el proceso de terracería y el sistema de drenaje.

      "Esperamos que, en un par de meses, estemos entregando la avenida Adolfo López Mateos", señaló Vargas Tinajero.

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      Externó que una obra colindante corresponde a la avenida prolongación Moctezuma, en cuya intervención no se ha podido realizar el colado por las luvias registradas en los últimos días.

      Pese a ello, consideró que, en próximas fechas el Gobierno del Estado estaría oficializando la terminación de los trabajos -que prácticamente tienen un año de haber comenzado.

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