Fracasa control de ladrilleras en SL: ONU

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluyó a San Luis Potosí entre las "zonas de sacrificio" ambiental del país, por la presencia de ladrilleras, debido a que las políticas públicas para controlarlas han sido insuficientes.

Informe de la ONU y situación en San Luis Potosí

Lo anterior quedó expuesto en el informe de Marcos Orellana, Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, presentado a la Asamblea General del organismo internacional en marzo pasado, que además, consideró "alarmante" la falta de información a las comunidades náhuatl y tének de la Huasteca potosina sobre los proyectos de perforación de Petróleos Mexicanos en la región.

De acuerdo al documento, los procesos de industrialización y crecimiento demográfico que México ha experimentado en las últimas décadas han generado un elevado número de sitios contaminados con sustancias tóxicas.

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El reporte indica que el Inventario Nacional de Sitios Contaminados del gobierno federal, reportaba a diciembre de 2025 mil 114 sitios registrados.

Entre estos, señaló el relator, se incluye lo que consideró como "zonas de sacrificio", en las que, agregó, "los esfuerzos de las autoridades y las normas que protegen la salud y el ambiente han resultado insuficientes".

Impacto en la salud y contaminación por ladrilleras

Las consecuencias de esta falla para la población se traducen en la normalización de enfermedades como el cáncer, los abortos espontáneos, el autismo y el dolor crónico, explica el documento.

"Esta situación se presenta en la región del Bajío, particularmente en San Luis Potosí, por la producción artesanal de ladrillo, donde se utilizan aceites, plásticos o cables quemados, todos altamente contaminantes", expuso Orellana a la ONU.

La actividad de las ladrilleras, en especial en la Zona Metropolitana, emite hidrocarburos aromáticos policíclicos, plomo, arsénico, fluoruros y cadmio, y provoca daños pulmonares, renales y neurológicos en la población, afectando especialmente a la niñez.

El relator reconoció que ha habido esfuerzos de autoridades, pero indicó que hace falta que aborden este desafío con políticas públicas e instrumentos jurídicos que brinden un marco regulatorio para su establecimiento y gestión.