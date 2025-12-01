logo pulso
Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
Rebeca Konishi de Ramírez impartió una interesante plática sobre Cultivo y cuidado de las orquídeas”, como parte de los eventos del 85 Aniversario del Club Deportivo Potosino.

El evento fue organizado por Lucero Rosillo de Lobo, presidenta de la Comisión de Jardinería del Club, con el apoyo del Consejo de Administración que preside el doctor Juan Alberto Martínez Andrade, y la Comisión de Sociales, que representan Ruth Angélica Martínez López.

La plática, que resultó muy atractiva, reunió a socias de este lugar y de algunos clubes de jardinería. 

La exponente, a quien le avala una reconocida trayectoria en el ámbito de la jardinería y posee conocimientos especiales en orquídeas, compartió su experiencia en el tema con las asistentes.

Algunas de las participantes llevaron sus orquídeas, mismas que fueron valoradas por la experta Rebeca Konishi, quien además dio algunos consejos para prevenir enfermedades y plagas, cuidados, riego, reproducción y para mantenerlas siempre sanas y hermosas.

