AYER HOY MAÑANA

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"Hay cosas que uno entrega sin pensar... una sonrisa, un favor, un gesto pequeño. Y sin avisar el universo lo guarda en su libreta invisible. A veces parece que nada vuelve. Que das amor y recibes silencio. Pero la vida no olvida lo que nace desde el corazón. Y llega un día, en que alguien te mira con la misma ternura con que tú miraste antes. En que la puerta que cerraron se abre en otra dirección. Porque todo lo que das no se pierde: se transforma, se multiplica y regresa por caminos que nunca imaginaste. La no se gasta, se recicla. Y lo que entregas desde el alma... siempre encuentra el camino de regreso... Nunca te canses de tener un corazón abierto para dar..." Anónimo... Santoral para hoy: San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana. Marcos y su hermano Marciano. Berenice mártir... Un grupo de compañeras del Colegio del Sagrado Corazón se reunieron para compartir agradables días y recordar lo bien que la pasaron en sus años de estudiantes... Convocaron a esta reunión Peluza González y Lydia Torre que tuvieron muy buena respuesta tanto de las de aquí como de otros lugares del país que vinieron expreso a la reunión... De San Luis: Kena Díaz de León, Tere Cuesta, Concha Orozco que ofreció una rica comida en su casa, Clara Elena Montiel, Olga Mercado, Verónica Castañón, Ángeles Marti y de fuera de nuestra ciudad vinieron Caro Méndez, Alicia Galnares, Netty Schnaider, Tapi Tapia, Tete Ibáñez, Tita Carreras, Liliana Bandín, Chela Carranza, Tere Campos, Bertha González Meraz... Como parte de las actividades visitaron a Mater en el Colegio... Celebró su cumpleaños Martha Elena Muñiz que festejó con el grupo de sus amigas que fueron recibidas por su hija Isa, sus nueras Silvana Zendejas y Begoña del Valle quienes prepararon para la ocasión una serie de sorpresas ... El Club Deportivo Potosino celebra a Sebastián Chevaille Sánchez al obtener el primer lugar en dobles en el Tour Profesional de Racquetbol en San Louis, Missouri representado desde luego al Deportivo Potosino... Hasta la próxima...

@Alicia.Villasuso