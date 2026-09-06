logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Rock in Rio desata su jornada más pesada

Fotogalería

Rock in Rio desata su jornada más pesada

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

María de Lourdes y Fernando

Llegan al altar

Por PULSO

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

María de Lourdes Escobar Aguilar y Fernando Daniel Benítez Yudiche se juraron amor eterno y se comprometieron a permanecer juntos, al aceptarse como esposos en una ceremonia religiosa.

Ceremonia religiosa en el Templo de la Sagrada Familia

El Templo de la Sagrada Familia de Nazareth reunió a los papás de los novios: María de Lourdes Aguilar Gámez, Fernando Daniel Benítez Gómez y Blanca Arlet Yudiche Echavarría, así como a seres queridos y amigos que fueron testigos de su felicidad.

Bendición y celebración de la unión

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El sacerdote Alejandro Gracoai Spanche bendijo su unión y los declaró marido y mujer.

Felices de realizar este anhelo, los nuevos esposos atendieron a las felicitaciones de sus invitados y enseguida presidieron un banquete de bodas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Excompañeros
Excompañeros

Excompañeros

SLP

PULSO

Amistad, tradición y recuerdos

Jugadores
Jugadores

Jugadores

SLP

Maru Bustos

Triunfan en el golf

Conferencia de Oso Trava
Conferencia de Oso Trava

Conferencia de Oso Trava

SLP

Estrella Govea

"Haz lo que importa"

Luis Fernando
Luis Fernando

Luis Fernando

SLP

Maru Bustos

Emotiva Comunión