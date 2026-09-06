María de Lourdes y Fernando
Llegan al altar
Galeria
María de Lourdes Escobar Aguilar y Fernando Daniel Benítez Yudiche se juraron amor eterno y se comprometieron a permanecer juntos, al aceptarse como esposos en una ceremonia religiosa.
Ceremonia religiosa en el Templo de la Sagrada Familia
El Templo de la Sagrada Familia de Nazareth reunió a los papás de los novios: María de Lourdes Aguilar Gámez, Fernando Daniel Benítez Gómez y Blanca Arlet Yudiche Echavarría, así como a seres queridos y amigos que fueron testigos de su felicidad.
Bendición y celebración de la unión
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El sacerdote Alejandro Gracoai Spanche bendijo su unión y los declaró marido y mujer.
Felices de realizar este anhelo, los nuevos esposos atendieron a las felicitaciones de sus invitados y enseguida presidieron un banquete de bodas.