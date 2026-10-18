55 años de servicio y nuevos comienzos para el Club Rotario Industrial

La ceremonia reunió a integrantes, familiares e invitados para reconocer trayectorias de servicio y dar la bienvenida a los nuevos liderazgos para el periodo 2026-2027.

Cambio de mesa directiva en Club Rotario San Luis Potosí Industrial

Con una celebración dedicada a su historia y al compromiso de servicio, el Club Rotario San Luis Potosí Industrial conmemoró 55 años de trayectoria durante la ceremonia de cambio de mesa directiva para el periodo 2026-2027.

La velada contó con la presencia de David Eaton, gobernador de Rotary Distrito 4130, y su esposa, Verónica, así como integrantes del Comité de Damas Rotarianas y miembros de la comunidad rotaria, quienes acompañaron el relevo de quienes estarán al frente de la organización durante el nuevo ciclo.

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Reconocimientos y nuevos liderazgos en la ceremonia

Durante la ceremonia rindieron protesta Raúl Flores Torres, como presidente del Club Rotario San Luis Potosí Industrial; Diego Gaona Sánchez, al frente del Club Rotaract SLP Industrial, y Saida Ramírez de Flores, como presidenta del Comité de Damas Rotarias.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el reconocimiento al doctor Reynaldo Falcón, distinguido como Rotario del Impacto Duradero por su trayectoria y contribución al servicio. También se rindió homenaje a Ramón Suárez por sus 55 años ininterrumpidos de participación rotaria, una trayectoria que celebró acompañado de su hijo y su nieto.

En su mensaje, el past president Joel Torres Maldonado invitó a los integrantes del club a mirar con orgullo el camino recorrido y a continuar fortaleciendo su labor mediante nuevos proyectos e iniciativas de servicio.

La ceremonia marcó así el inicio de una nueva etapa para el Club Rotario San Luis Potosí Industrial, que busca dar continuidad a más de cinco décadas de trabajo, compromiso y colaboración con la comunidad.