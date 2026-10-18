Paola y Eduardo, una boda bajo un cielo de luces

Paola y Eduardo celebran boda en Templo San Francisco de Asís

Una ceremonia llena de emoción, una lluvia de bengalas y una recepción de atmósfera mágica hicieron del enlace de Paola y Eduardo una celebración de ensueño.

La pareja llegó al altar del Templo de San Francisco de Asís, donde, rodeada de familiares y amigos, intercambió sus votos matrimoniales y recibió la bendición para comenzar una nueva vida juntos.

Boda de Paola y Eduardo: ceremonia y recepción con luces y bengalas

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A su salida, los recién casados fueron recibidos entre aplausos, sonrisas y destellos de bengalas que iluminaron sus primeros instantes como esposos.

La celebración continuó con una elegante recepción, enmarcada por luces colgantes y tonos cálidos que transformaron el lugar en un escenario de cuento; los invitados disfrutaron de una exquisita cena de tres tiempos, brindis y numerosas muestras de cariño.

Uno de los momentos más especiales llegó con el primer baile de Paola y Eduardo, quienes, entre servilletas al aire y la alegría de sus seres queridos, celebraron el inicio de esta nueva historia de amor.