Entre amigas y familia, Yiyi celebra su cumpleaños
La reconocida golfista potosina festejó un año más de vida en una reunión íntima en su casa, acompañada de personas cercanas y amistades de la comunidad deportiva.
Galeria
Yiyi Cantalapiedra celebró su cumpleaños en casa, donde reunió a familiares y amigos para compartir una ocasión especial.
Gigi y su papel en el golf femenil potosino
Gigi es una integrante destacada de la comunidad del golf femenil potosino; ha colaborado en actividades del Comité de Damas de La Loma Club de Golf, además de participar en torneos y encuentros deportivos de la región.
Celebración y convivencia familiar
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La celebración fue una oportunidad para convivir y festejar junto a sus seres queridos, en un ambiente cercano y rodeado de amistades.
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