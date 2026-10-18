Entre amigas y familia, Yiyi celebra su cumpleaños

Yiyi Cantalapiedra celebró su cumpleaños en casa, donde reunió a familiares y amigos para compartir una ocasión especial.

Gigi y su papel en el golf femenil potosino

Gigi es una integrante destacada de la comunidad del golf femenil potosino; ha colaborado en actividades del Comité de Damas de La Loma Club de Golf, además de participar en torneos y encuentros deportivos de la región.

Celebración y convivencia familiar

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La celebración fue una oportunidad para convivir y festejar junto a sus seres queridos, en un ambiente cercano y rodeado de amistades.