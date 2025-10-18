RECIBE UN HOMENAJE

El profesor Felipe Gallardo Rodríguez, destacado Maestro de Educación Física, entrenador de voleibol y entrenador de futbol recibió un homenaje en reconocimiento a su destacada trayectoria en el ámbito deportivo.

Representante de diferentes generaciones y selecciones de voleibol de la UASLP le rindieron el emotivo homenaje.

Esta ocasión especial acompañaron al profesor Felipe Gallardo su familia y amistades cercanas.

Emocionado, el galardonado recibió una placa conmemorativa en la que se hace alusión a su brillante trayectoria, compromiso y entrega como coordinador y entrenador de voleibol.

Los asistentes ovacionaron al profesor Felipe Gallardo, lo felicitaron y le expresaron su afecto y admiración.