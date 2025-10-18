RECIBE UN HOMENAJE
EXJUGADORES UNIVERSITARIOS DE LA UASLP RECONOCEN SU TALENTO Y TRAYECTORIA DEPORTIVA
Galeria
1/3
El profesor Felipe Gallardo Rodríguez, destacado Maestro de Educación Física, entrenador de voleibol y entrenador de futbol recibió un homenaje en reconocimiento a su destacada trayectoria en el ámbito deportivo.
Representante de diferentes generaciones y selecciones de voleibol de la UASLP le rindieron el emotivo homenaje.
Esta ocasión especial acompañaron al profesor Felipe Gallardo su familia y amistades cercanas.
Emocionado, el galardonado recibió una placa conmemorativa en la que se hace alusión a su brillante trayectoria, compromiso y entrega como coordinador y entrenador de voleibol.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los asistentes ovacionaron al profesor Felipe Gallardo, lo felicitaron y le expresaron su afecto y admiración.
no te pierdas estas noticias
RECIBE UN HOMENAJE
Redacción
EXJUGADORES UNIVERSITARIOS DE LA UASLP RECONOCEN SU TALENTO Y TRAYECTORIA DEPORTIVA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP
Redacción
RECIBE EL RECONOCIMIENTO DE ACREDITACIÓN OTORGADO POR LA CONAEDO