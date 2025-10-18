logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

RECIBE UN HOMENAJE

EXJUGADORES UNIVERSITARIOS DE LA UASLP RECONOCEN SU TALENTO Y TRAYECTORIA DEPORTIVA

Por Redacción PULSO

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

El profesor Felipe Gallardo Rodríguez, destacado Maestro de Educación Física, entrenador de voleibol y entrenador de futbol recibió un homenaje en reconocimiento a su destacada trayectoria en el ámbito deportivo.

Representante de diferentes generaciones y selecciones de voleibol de la UASLP le rindieron el emotivo homenaje.

Esta ocasión especial acompañaron al profesor Felipe Gallardo su familia y amistades cercanas.

Emocionado, el galardonado recibió una placa conmemorativa en la que se hace alusión a su brillante trayectoria, compromiso y entrega como coordinador y entrenador de voleibol.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los asistentes ovacionaron al profesor Felipe Gallardo, lo felicitaron y le expresaron su afecto y admiración.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡ES NIÑO!
¡ES NIÑO!

¡ES NIÑO!

SLP

Maru Bustos

ESPERA ILUSIONADA EL NACIMIENTO DE SU BEBÉ

RECIBE UN HOMENAJE
RECIBE UN HOMENAJE

RECIBE UN HOMENAJE

SLP

Redacción

EXJUGADORES UNIVERSITARIOS DE LA UASLP RECONOCEN SU TALENTO Y TRAYECTORIA DEPORTIVA

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

SLP

Redacción

RECIBE EL RECONOCIMIENTO DE ACREDITACIÓN OTORGADO POR LA CONAEDO

CARRERA ATLÉTICA BORREGOS
CARRERA ATLÉTICA BORREGOS

CARRERA ATLÉTICA BORREGOS

SLP

Maru Bustos

DISCIPLINA, ESPÍRITU Y ORGULLO