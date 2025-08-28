logo pulso
INAUGURAN SALÓN BLANCO

EL ESCENARIO PERFECTO PARA TUS RECUERDOS INOLVIDABLES

Por Redacción PULSO

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
En San Luis Potosí existe un lugar pensado para que cada momento especial se convierta en un recuerdo único: Salón Blanco, un espacio diseñado para tus eventos sociales y familiares.

El pasado 23 de agosto se llevó a cabo la gran inauguración de Salón Blanco, donde amigos, invitados y diversas personalidades se dieron cita para celebrar este nuevo espacio. 

Los asistentes disfrutaron de un ambiente cálido y festivo, acompañados de una deliciosa comida mexicana que puso el toque perfecto a una tarde plena de alegría, marcando así el inicio de un lugar creado para grandes celebraciones.

Ubicado en Primera Privada de Monte Calvario #4, Colonia Bellas Lomas, S.L.P., este salón combina elegancia, comodidad y versatilidad para recibir desde 50 hasta 100 personas, en un ambiente cerrado o al aire libre bajo una hermosa pérgola.

Para reservar tu fecha comunícate con: Arturo Flores López: 444 190 03 81 y Gerardo Ortiz Lugo: 444 130 98 54.

Conoce más en: salonblanco.renderforestsites.com

SALÓN BLANCO, EL LUGAR DONDE TUS SUEÑOS SE 

CONVIERTEN EN RECUERDOS INOLVIDABLES.

