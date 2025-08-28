JORGE ¡UN AÑO MÁS FELIZ!

Jorge Armendáriz cumplió años y para celebrar reunió a sus seres queridos y amigos en una estupenda celebración.

La serie de detalles y atractivos que preparó su esposa Leticia Gutiérrez en su honor lo cautivaron, al igual que a los invitados, en una velada inolvidable.

Así, cuando Jorge llegó al festejo, los invitados lo recibieron con porras y múltiples aplausos.

Su rostro, radiante y pleno de felicidad por celebrar un año más de vida con bienestar y compartir este día especial con los más cercanos.

Rodeado de las muestras de afecto de la selecta concurrencia, disfrutó plenamente del agradable encuentro.

La atmósfera, cálida, y el ambiente, de lo mejor.