JORGE ¡UN AÑO MÁS FELIZ!

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Jorge Armendáriz cumplió años y para celebrar reunió a sus seres queridos y amigos en una estupenda celebración.

La serie de detalles y atractivos que preparó su esposa Leticia Gutiérrez en su honor lo cautivaron, al igual que a los invitados, en una velada inolvidable.

Así, cuando Jorge llegó al festejo, los invitados lo recibieron con porras y múltiples aplausos.

Su rostro, radiante y pleno de felicidad por celebrar un año más de vida con bienestar y compartir este día especial con los más cercanos.

Rodeado de las muestras de afecto de la selecta concurrencia, disfrutó plenamente del agradable encuentro.

La atmósfera, cálida, y el ambiente, de lo mejor.

